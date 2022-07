Grabher „schenkt“ sich Finaleinzug zum Geburtstag

Kein einziges Game hatte Grabher auf ihrem Weg ins Semifinale der Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf (B) abgegeben. Umso überraschender war es dann, dass die Dornbirnerin dort Satz eins gegen Elena Karner mit 6:7 (3) verlor. „Ich war irgendwie nervöser als an den zwei anderen Tagen“, verriet sie im ORF-Interview. Dort erklärte sie auch ihr Medical-Timeout im ersten Satz. „Eine Entzündung am Knie hat mir etwas mehr Probleme bereitet als zuletzt.“