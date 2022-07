Als Pirat verkleidet zum Halleiner Stadtfest

Neun Plätze, neun Bühnen und mehr als 5000 erwartete das Halleiner Stadtfest am gestrigen Samstag. Bereits am frühen Nachmittag war Organisator Rainer Candido damit beschäftigt, die gute Stimmung bei sengender Hitze zu verbreiten: „Wir haben bunte Schilder drucken lassen, auf denen verschiedene Stimmungen oben stehen. Die verteilen wir jetzt schon mal an das Publikum. Die dürfen die Schilder dann bei den Konzerten hochhalten.“