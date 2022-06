Deutscher stürzt mit E-Bike zwei Meter in Bach

Mit „Heli 4“ ins Krankenhaus geflogen

In weiterer Folge stürzte der Deutsche zwei Meter in ein Bachbett ab. Er erlitt schwere Verletzungen am rechten Arm. Der Radfahrer, der ihn überholt hatte, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ wurde der 48-Jährige in das Krankenhaus Schwaz geflogen.