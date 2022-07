Sandys Herz schlägt für Party und Dinosaurier

Und so verfolgte sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr diesen Plan und ließ sich in China ihren eigenen Traum vom Raptor Maß anfertigen. Seitdem ist es das Hobby der inzwischen 23-Jährigen, den „Dino“ auf Veranstaltungen unter die Leute zu bringen. „Für mich ist es etwas Besonders, ein ausgestorbenes Reptil wieder zum Leben zu erwecken.“ Und man staunt nicht schlecht, wenn die zarte Antonia sich in „Ruby The Raptor“ verwandelt. Einiges an Übung sei übrigens vonnöten, damit die Bewegungen flüssig und der charmante Dino-Augenaufschlag gelingt.