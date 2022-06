Reha mit Assistenzhund in Bad Gastein absolviert

Seit ihrer Kindheit ist Petra Wegscheider von einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung betroffen. Die Ärztin, die selbst in einer Rehaeinrichtung in Oberösterreich arbeitet, hat an ihrem Arbeitsplatz und im Alltag Assitenzhündin „May“ stets zur Seite. Auch deshalb war für ihren eigenen Reha-Aufenthalt in Bad Gastein der Verzicht auf ihre Assitenzhündin nicht ohne Weiteres denkbar.