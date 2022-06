Aquaplaning: Auto landet nach Überschlag auf Dach

Ereignet hat sich der Unfall gegen 13.45 Uhr. Der 49-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der B164 in Fieberbrunn in Richtung Hochfilzen. „Eigenen Angaben zufolge kam er in einer leichten Rechtskurve aufgrund von Aquaplaning auf die Gegenfahrbahn“, berichtet die Exekutive. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug gegen die dortige Böschung.