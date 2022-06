Alarm auf Gletschern: Wo trainieren ÖSV-Stars?

Sehr wohl in den Flieger werden unsere Speed-Asse klettern. Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr & Co. schlagen ihre Zelte von 3. bis 28. August in Chile auf. „Ansonsten wäre der Nachteil, den wir zum Beispiel gegenüber den Schweizern hätten, einfach zu groß“, weiß Cheftrainer Pfeifer. Denn unsere Erzrivalen haben ja - im Gegensatz zu den Österreichern - ihre permanente Speed-Trainingsstrecke (in Zermatt). Pfeifer hat in den vergangenen Wochen vor allem bei der Struktur im Nachwuchs- und Europacup-Bereich an Schrauben gedreht. „Denn vor allem im Speed herrscht Alarmstufe, da ist ein Loch entstanden.“ Ein böses Erwachen bei bzw. nach der Heim-WM 2025 soll verhindert werden.