Burgruine Gösting wird ab Herbst wieder geöffnet

Sicherungsmaßnahmen kosten 130.000 Euro

Danach geht es an die Sanierung von maroden Mauerteilen. „Dafür wird eine gezielte Ausschreibung für Spezialfirmen geben“, sagt Hirner. Erst kürzlich musste ein einsturzgefährdeter Bereich abgebrochen werden. Und es müssen Unmengen an Gerümpel weg - in der alten Taverne sieht es aus wie in einer Rumpelkammer. Auch in der Burgkapelle stapeln sich noch Weinkisten aus dem vergangenen Jahrhundert, Holzscheite reichen bis zum kleinen Fenster hoch. Wie viel Lkw-Fuhren es zur Müllbeseitigung braucht, mag man sich gar nicht ausmalen.