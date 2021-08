Jetzt fix: Stadt Graz pachtet die Ruine Gösting

Der Burgfrieden in Graz ist gerettet! Die Stadt hat die Ruine Gösting langfristig von Eigentümer Hubert Auer gepachtet. Das beliebte Ausflugsziel im Norden der Murmetropole soll nun so rasch wie möglich öffentlich zugänglich sein. In Zukunft soll es dort wieder eine Gastronomie geben. Und auch sonst gibt es viele Ideen.