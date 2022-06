Verirrt und erschöpft: Wanderer in Tirol gerettet

Zu gleich zwei Alpineinsätzen kam es am Montagabend in Mayrhofen im Tiroler Zillertal. Ein Pärchen sowie ein Weitwanderer hatten sich in alpinem Gelände verstiegen und waren aufgrund völliger Erschöpfung nicht mehr weitergekommen. Letztlich konnten alle drei Personen unverletzt ins Tal gebracht werden.