Haftstrafen für drei Kriminal-Touristen

Die drei Angeklagten (38 bis 48 Jahre) sind „klassische Kriminaltouristen“, betont die Staatsanwältin beim Prozess am Montag im Salzburger Landesgericht: Das Trio sei extra aus Ungarn zu den österreichischen Tatorten gefahren – sogar mit zwei Autos für den leichteren Transport. Gezielt haben sie es auf teure Mountainbikes und E-Bikes abgesehen: Die Anklage spricht von Dutzenden Einbruchsdiebstählen zwischen dem 8. Juli 2021 und dem 26. Oktober 2021. Zugeschlagen haben sie in unterschiedlichen Konstellationen in ganz Österreich: von Zell am See über Graz, St. Pölten bis hin zu Spielberg und Pasching. Beute waren etwa 40 Fahrräder. Schaden: 115.000 Euro. DNA-Treffer führten zum Trio.