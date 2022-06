Das Aufsteirern-Spektakel wird so groß wie nie

Am Montag gab es die Präsentation des Aufsteirern-Programms im Grazer Generalihof. Was am 17. und 18. September auf die Besucher wartet? Das schönste und größte Volkskultur-Fest des Landes wie vor der Pandemie, dazu gibt es aber auch die im Vorjahr so beliebten Hof-Konzerte, einen viel stärkeren Samstag und die TV-Show erstmals sogar im Hauptabendprogramm (20.15 Uhr in ORF 2).