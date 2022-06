Jedes Kind bekommt 100 Euro zum Schulstart

War es einst nur für Taflerlklassler vorgesehen gewesen, so werden heuer im Herbst alle Schüler – vom ABC-Schützen bis zum Maturanten – sowie Jugendliche, die in das nächste Lehrjahr aufsteigen, mit 100 Euro unterstützt. „Jedes Kind ist uns gleich viel wert“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Präsentation in Tulln.