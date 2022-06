„In Zeiten der Teuerung den Wahlkampf begrenzen“

Rund 10 Millionen pro Jahr für Tiroler Parteien

Hinzu wird anteilig die Klubförderung in Höhe von rund zwei Millionen Euro pro Jahr ausgeschüttet, macht in Summe rund zehn Millionen Euro für die Tiroler Parteien pro Jahr, valorisiert, selbstredend. In einer Landtagsperiode von regulär fünf Jahren kommt so ganz nett etwas zusammen.