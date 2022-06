Sechzig Events steigen in der Herzogstadt

Der Sommer in St. Veit bietet eine bunte Vielfalt an Veranstaltungen. Jeweils mittwochs, freitags und samstags finden im Rahmen von „Lust auf Innenstadt“ mehr als 60 Musik- und Kulturveranstaltungen statt. Dazu gibt es weitere Events. Schon am Montag geht es los: Gerd Kaltschütz kommt mit „Bungee“ eine ganze Woche lang und startet das Springvergnügen am Hauptplatz. Dienstag werden die Rockklassiker der Siebziger- und Achtzigerjahre zu neuem Leben erweckt. Am Mittwoch wird die Stadtkapelle spielen, am Freitag liest Autor Roland Zingerle.