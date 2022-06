Auf den Spuren von Alaba und Baumgartlinger

Spielort bei der 45. Auflage sind zunächst die ASK/PSV-Plätze an der Alpenstraße, am Finaltag wird im SAK-Stadion in Nonntal gematcht. Unter den zehn qualifizierten Fußballteams die zwei Gastgeber-Vertreter: die SMS Seekirchen - trifft heute auf MS Wörgl (9.30) und BG/BORG HIB Liebenau (11) - als Landessieger und Landesfinalist Christian-Doppler-Gymnasium, der heute gegen SMS Linz/Kleinmünchen (11) und PG Mehrerau (12.30) in der Gruppenphase loslegt.