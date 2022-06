Das Märchen von den unklaren Verhältnissen

5. Hinzu kommt, dass es in Nieder- und Oberösterreich unverändert ein Proporzsystem gibt. Sämtliche Parteien ab knapp zehn Prozent der Stimmen erhalten automatisch einen oder mehr Landesratsposten in der Regierung zugesprochen. Kleinere Parteien bleiben unberücksichtigt. In Oberösterreich haben 2021 der ÖVP 37 Prozent der Stimmen aus der Volkswahl genügt, um in der Landesregierung fünf von neun Regierungsmitgliedern - also eine absolute Mehrheit von über 55 Prozent - zu behalten. Das könnte in Niederösterreich bald ähnlich sein.