Nordische Kombi der Frauen bleibt weiter außen vor

Die Nordischen Kombiniererinnen müssen weiterhin auf eine Aufnahme ins olympische Programm warten! Kombinierer-Bewerbe der Frauen werden bei den Winterspielen 2026 in Norditalien nicht ausgetragen. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitag nach einer Sitzung seines Exekutivkomitees in Lausanne bekannt ...