Teuerung verdreifacht Andrang auf den Sozialmarkt

Die Teuerung, die sich auch bei Lebensmitteln rasant auswirkt, treibt immer mehr Menschen in den Sozialmarkt. Und das nicht nur in der anonymeren Großstadt, sondern auch in der vergleichsweise heimeligen Bezirkshauptstadt Freistadt. Dort scheinen sich die Zutrittszahlen zum leistbaren Angebot gerade zu verdreifachen, wie „arcade“-Leiterin Elisabeth Leitner berichtet. Die SPÖ Oberösterreich fordert ein eigenes Teuerungs-Hilfspaket des Landes Oberösterreich.