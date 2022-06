Wildtier auf Straße? Pkw kracht frontal gegen Baum

Alle vier Insassen verletzt

Die vier Fahrzeuginsassen - neben dem Lenker befanden sich noch ein Kroate (19) eine Bosnierin (23) und ein Serbe (24) an Bord - erlitten durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung am Unfallort in die Krankenhäuser nach Schwaz und Innsbruck eingeliefert werden.