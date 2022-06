Heute wäre er 80: Das Vermächtnis des Gerhard Roth

Unmittelbar nach der Fertigstellung des dystopischen Romans ist Roth im Februar verstoben. In dem von ihm mitgegründeten Greith-Haus wird das Buch an seinem 80. Geburtstag, präsentiert. Zugleich wird dort auch eine Ausstellung mit seinen Venedig-Bildern eröffnet. Die italienische Stadt zwischen Grauen und Grandezza, zwischen Prunk und Verfall hat den Künstler Zeit seines Lebens fasziniert und inspiriert, denn er sah in ihr ein „Spiegelbild der Menschheit“ - so auch der Titel der Schau in Erinnerung an Gerhard Roth. Über die Erinnerung hat dieser ja einst selbst geschrieben, sie sei „eine Fata Morgana in der Wüste des Vergessens.“