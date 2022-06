ÖFB-U19-Coach Scherb: „Nicht alles schlecht“

Klar ist die Stimmung am Boden, nachdem man stets vom Halbfinale gesprochen hatte und dieses schon nach zwei Spielen nicht mehr erreichbar ist. „Wenn man bei so einem Event ist, muss man sich auch hohe Ziele setzen - das war unser Anspruch. Es ist aber nicht alles schlecht“, verweist Scherb auf eine Torschussbilanz gegen Israel von 29:9, davon 9:5 aufs Tor. Also mangelnde Effizienz, die nicht zuletzt auch in den verletzungsbedingten Ausfällen der Offensivstützen Huskovic und Wydra zu finden sein wird.