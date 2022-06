Anja Veratschnig: „Ich kann nicht ohne Fußball!“

Das Leben neben dem Sport

„2011 ist mein kleinster Bruder an Krebs erkrankt; da haben wir als Familie einiges mitgemacht. Und da ist in mir der Wunsch gewachsen, anderen Leute helfen zu wollen“, erzählt Anja Veratschnig. Deswegen machte sie statt eines Sportstudiums mit Ziel Nationalteam die Ausbildung zur Krankenpflegerin. „Ich bin da meinen Kollegen und der Station sehr dankbar, dass sie immer mit mir Dienste tauschen, damit ich es zu Training und Spielen schaffe“, lacht Anja. In ihrer Freizeit hilft sie sonst immer am Bauernhof der Familie aus und geht regelmäßig in die Kirche. „Da kann ich gut wieder herunterkommen und es gibt mir Kraft!“