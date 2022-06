Keine Personalprobleme an den heimischen Schulen

So wurden etwa kürzlich 70 Pflichtschullehrer über ihre Neuanstellung informiert. Bei den Bundesschulen sind es ebenfalls rund 70 Neuaufnahmen. In den nächsten Wochen werden aber noch weitere Neuanstellungen dazukommen. Ein Mangel an Bewerbern gibt es im Burgenland jedenfalls nicht. Unter den Neuanstellungen sind traditionell viele „Heimkehrer“ aus Wien dabei.