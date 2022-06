Marcel Hirscher aus Ungarn sorgte für Gänsehaut

Titelbilder, großformatige Doppelseiten, jede Zeitung in Ungarn hat sich dem Sensationsmann Kristof Milak gewidmet. Jener Mann, der bei seiner Heim-WM den eigenen Weltrekord über 200 m Delphin verbesserte, bei dem Zigtausende Fans in der Duna Arena für Gänsehaut sorgten. Und jener Mann, der in seinem Heimatland vergöttert wird, die Schlagzeilen füllt wie einst ein gewisser Marcel Hirscher in Österreich.