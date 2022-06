Wachaubahn ist jetzt im Miniaturformat zu erleben

Mit Akribie und Leidenschaft haben Obmann Ing. Josef Inthal und seine Kollegen Eisenbahn-Vergangenheit lebendig gemacht. Auf 240 Quadratmetern ziehen sich die Schienenstränge, auch viele Sehenswürdigkeiten des UNESCO-Weltkulturerbes sind zu bewundern. Zu erleben ist das alles am 25. und 26. Juni im Klublokal in Grunddorf im Bezirk Krems in der Schmiedgasse.