Magische Schallmauer unterboten - darauf gab‘s Eis

Die große Feier nach seinem überraschenden Vorstoß in die absolute Weltspitze gab es bei Schwimmer Bernhard Reitshammer nicht. „Vielleicht esse ich heute mal ein Eis oder so“, sagte der 28-Jährige in den Katakomben der Duna Arena in Budapest am Dienstagabend und grinste. Zuvor hatte der Tiroler als Vierter über 50 m Brust eine Medaillensensation knapp verpasst, die magische Schallmauer von 27 Sekunden mit einer Zeit von 26,94 aber endlich unterboten.