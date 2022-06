Gold-Anna: „Der Olympiasieg hat alles verändert“

Spürst du eigentlich Druck? Ich meine, vor deiner Goldmedaille konntest du jedes Rennen unaufgeregt bestreiten. Nun kommst du an den Start und jeder schaut auf die Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer und fragt: Was tut sie? Was macht sie?

Druck ist schon da, aber er beeinflusst mich nicht. Ich kann das wirklich gut ausblenden. Ich fahre eben so gut, wie ich kann. Beim Rennen visualisiere ich dann immer meine Familie. Die ist übrigens auch bei den Straßen-Staatsmeisterschaften am Sonntag in Gratwein-Straßengel mit dabei.