Kiesenhofer-Gold: Britischer Reporter in Ekstase!

Wortwörtlich sagt er Folgendes bei der Zieldurchfahrt der Niederösterreicherin: „Wenn du alleine bist gegen die Teams, wenn deine Rivalen die besten Radsportlerinnen der Welt sind, wenn du ein Underdog bist, mit dem niemand rechnet. Niemand, aber wirklich niemand erwartet eine Medaille von dir. Das ist es, worum es bei den Olympischen Spielen geht. Anna Kiesenhofer, die seit Kilometer null führt, sie wird nicht nur Anna Kiesenhofer aus Österreich sein, sie wird Anna Kiesenhofer, die Olympiasiegerin, sein. Sie sieht schon das Licht am Ende des Weges. Diese ist eine der größten Rad-Straßenrennen-Leistungen aller Zeiten. Seit 137 Kilometern in Führung, kann sie sich bald erheben und das, was jetzt geschieht, genießen. Anna Kiesenhofer, mit einer erstaunlichen Leistung, siegt bei Olympia, sie gewinnt Gold, was für ein unglaubliches Rennen! Wir stehen auf in der Kommentatoren-Box und ziehen den Hut vor dieser Leistung! Das war etwas Anderes!“