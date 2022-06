Ronja Forcher: Videodreh mit ihrem großen Vorbild

Bei der Bergdoktor-Gala am Freitag in Ellmau am Wilden Kaiser, vor Tausenden Zuschauern, wird es ernst. Dann wird Schauspielerin und Sängerin Ronja Forcher (26) ihren neuen Song „Buch mit vielen Seiten“ präsentieren. Ein Lied, das von ihrer 83-jährigen Großmutter Heidi handelt.