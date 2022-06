„Beim Stillen habe ich eine Maske aufgesetzt“

Wir mieden (zu) viele Kontakte, testeten uns oft, hielten uns an alle Regeln“, erinnert sich Sonja Mikstetter (33) aus Lindach an ihre Schwangerschaft. Sie wollte auf keinen Fall Corona bekommen. Doch dann war einer der vielen Tests positiv: „Ich konnte es nicht glauben!“ Am selben Tag – der Blasensprung: „Ich fuhr mit der Rettung ins Spital. Die Sanitäter trugen die komplette Ausrüstung. Ich war so aufgewühlt. Es ist genau das eingetreten, was ich vermeiden wollte – Corona bei der Geburt unseres Babys“, erinnert sich Mikstetter. Sie kam in ein Zimmer für Corona-positive Gebärende. „Rund um die Uhr waren Hebammen in Schutzkleidung da.“ Sie erlebte eine ruhige Geburt, natürlich fehlte ihr der Ehemann an der Seite. Hinterher kam sie mit dem Neugeborenen in ein anderes Isolierzimmer: „Ich war alleine mit dem Baby, beim Stillen hab’ ich eine Maske aufgesetzt“, erinnert sie sich. Der Bub bekam nicht Corona, dafür aber Gelbsucht, die behandelt werden musste. Der Aufenthalt verlängerte sich.