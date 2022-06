Matura: Steirer brillieren in Deutsch und Englisch

BHS-Schüler in Englisch besonders stark

Die BHS-Maturanten liegen in Englisch österreichweit sogar an der Spitze: Dort wurden sogar 28,4 Prozent der steirischen Klausuren mit „Sehr Gut“ benotet. 19,3 Prozent an „Einsern“ in Deutsch bedeuten zudem den zweiten Platz.