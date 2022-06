KISS: Ein allerletzter Griff in den Schminktopf

Noch einmal alle Hits

Am 26. Juni macht die Band im Zuge der „End Of The Road World Tour“ noch einmal in der Wiener Stadthalle Station und lässt die allergrößten Hits vom Stapel. „Lick It Up“, „War Machine“, „God Of Thunder“ und natürlich auch den Disco-Kracher „I Was Made For Lovin’ You“ inklusive.