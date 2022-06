Die Jumpworld gibt‘s bald auch im Wiener Prater

Der Wiener Prater zieht mit 250 Attraktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene fünf Millionen Besucher jährlich an. Jetzt baut Hannes Hafner von Jumpworld.One am Klagenfurter Südring genauso so ein Funsportzentrum auch in den Prater Dome. Schließlich ist der Prater der mit Abstand beliebteste Rummelplatz in Österreich. Hafner wird deshalb in den nächsten Monaten eine Jumpworld.One-Anlage im Prater Dome errichten, wo auch ein Wasserfall und die größte Disco Österreichs einquartiert sind.