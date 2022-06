Brad Binder sicher: „Jack Miller wird uns helfen!“

Der 26-Jährige ist ja ohnehin eine coole Socke. Das wissen auch die österreichischen Motorsportfans spätestens seit seinem Harakiri-Sieg in Spielberg voriges Jahr, als der in Andorra lebende MotoGP-Pilot das verrückte Regenrennen gewann. „Diese Saison ist aber noch eine Achterbahnfahrt. Wir sind gut gestartet, ich war Zweiter in Katar. Aber wir fahren zu oft um die Plätze sechs bis zehn statt eins bis fünf. Das muss sich ändern“, gibt Binder die Richtung für den Sachsenring vor. „Ich will aufs Podest. Ich bin müde, den anderen beim Feiern zuzusehen“, sagt der WM-Sechste, der gute Erinnerungen an Deutschland hat. „Ich habe hier mein erstes Podium in der Moto3 geholt, meinen ersten Sieg in der Moto2 eingefahren. Und bei meinem ersten MotoGP-Start war ich hier prompt Vierter. Ich kann wieder erfolgreich sein.“