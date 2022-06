Oliveira enttäuscht: „Fühlt sich wie Scheidung an“

Nur hier ist die MotoGP so sächsy! Mit einem Wortspiel werden die Fans am Sachsenring begrüßt. Jenem Ort, an dem es seit 2019 keine Zuschauer mehr gab. Zu lange! 200.000 Fans werden dieses Wochenende erwartet. Und viele fragen sich: Was passiert mit Miguel Oliveira? Einen Verbleib bei KTM schließt der Portugiese (fast) aus: „Ehrlich, es fühlt sich wie eine Scheidung an.“