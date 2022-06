Mann (67) raste durch Flachgau und schoss um sich

Schoss wahllos in die Luft

Nachdem er diese passiert hatte, hielt der Lenker in einem Waldstück an, stieg aus und feuerte laut Zeugen mehrmals wahllos in die Luft, bevor er wieder einstieg und weiterraste. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, auch die Zulassungsadresse des Autos wurde überwacht. Der Polizei gelang es dann, den Lenker anzuhalten und festzunehmen. Im Auto fanden die Polizisten einen Schreckschussrevolver samt Munition.