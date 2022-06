Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr?

Ohne Investitionen keine lückenlose Betreuung

Seit 2013 werden in Deutschland pro Jahr in etwa 40.000 neuen Einrichtungen gebaut - auf Österreich umgelegt, wären das rund 4000. Natürlich ist ein derart massiver Ausbau ein gewaltiger finanzieller Kraftakt. Weshalb sich bei den Kommunen die Euphorie am Anfang in Grenzen hielt. Das änderte sich erst, als der Bund versprach, die Gemeinden mit signifikanten Subventionen zu unterstützen. Ein zweites Problem waren die fehlenden Fachkräfte. Neben einer Ausbildungsoffensive setzte sich vor allem die Gewerkschaft dafür ein, dass der Beruf attraktiver gemacht wird. Auch die Arbeitsämter rührten ordentlich die Werbetrommel. Der Erfolg war durchschlagend, der Bereich der Elementarpädagogik wurde sukzessive aufgewertet. Dabei hatte Deutschland einst mit den gleichen Problemen wie aktuell Vorarlberg zu kämpfen. Eines der größten Defizite im Ländle: Viele Absolventen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik üben den erlernten Beruf gar nie aus. Lediglich rund ein Viertel arbeitet laut der Gewerkschaft younion nach der Ausbildung in einer Betreuungseinrichtung. „Beim Gehalt müsste es in Richtung Grundschulpädagogen gehen, sonst braucht man sich über die hohe Ausstiegsquote nicht wundern“, hält Rauschenbach dazu nüchtern fest. Parallel dazu brauche es attraktivere Rahmenbedingungen: „Der Personalschlüssel - also wie viele Pädagogen kommen auf wie viele Kinder - hat sich im Laufe der Jahre in Deutschland stetig verbessert.“