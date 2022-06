Feuerwehr rettete Frau und Hund aus See

Die Feuerwehr hat am Mittwoch eine 55-Jährige und ihre Hündin aus der Seeache in St. Gilgen am Wolfgangsee gerettet. Die Oberösterreicherin war mit ihrer Mutter und der einjährigen Labradordame um 17.00 Uhr spazieren und ließ die Hündin kurz vor einer Wehr in Unterburgau in der Seeache schwimmen. Nach wenigen Metern geriet das Tier in den Sog einer Fischwanderhilfe und wurde in diese hineingezogen, berichtete die Polizei am Donnerstag.