Meine erste Fernwanderung: Vom See ans Meer!

Die Wanderschuhe schnüren mit dem Wissen, dass man den ganzen Tag lang nichts anderes machen braucht, als einen Fuß vor den anderen zu setzen, und am nächsten Tag auch und an dem danach auch... das ist wohl Faszination Weitwandern. Schon lange träumte ich von der mehrtägigen Auszeit in der Natur. Nun ist es so weit! Heuer werde ich ein Teilstück des Alpe-Adria-Trails alleine erwandern. Hier könnt Ihr meine Abenteuer von Kärnten über Slowenien bis nach Muggia in Italien miterleben. Viel Spaß beim Lesen meiner Updates und ich freue mich auf den einen oder anderen Ratschlag, Tipp oder Like. Danke. Eure Diana.