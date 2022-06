Frontalcrash auf der S16 mit zwei Schwerverletzten

Gegen 12.45 Uhr war am Dienstag ein 80-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der S16 vom Arlberg kommend in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Am Ende der zweispurigen Ausbaustrecke nach dem Dalaaser Tunnel kam der Autolenker auf die Gegenfahrbahn und streifte die Fahrerseite eines entgegenkommenden Sattelkraftfahrzeuges. Anschließend kollidierte der 80-Jährige frontal mit einem Motorrad, das direkt hinter dem Lkw in Richtung Arlberg unterwegs war.