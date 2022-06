Motorboot am Attersee explodiert: Ein Verletzter

Der Mann betankte gegen 15 Uhr das am Attersee im Bootshaus liegende Motorboot mit Benzin. Im Anschluss schob er das Boot, in welchem er sich bereits befand, aus dem Bootshaus und startete den Motor. Im selben Augenblick kam es im Inneren des Bootes aus bisher unbekannter Ursache zu einer Explosion. Seine am Steg wartende Ehefrau musste die Explosion mitansehen und schrie ihrem Ehemann, der sich zu diesem Zeitpunkt noch immer am Boot befand, zu, dass er ins Wasser springen solle.