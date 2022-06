Friseurin verblüfft mit Haar-Trick ihre Fans

Auf ihrem Kanal „Amydoessomehair“ erklärt sie Laien, wie Haarewaschen funktioniert. „Befeuchten Sie Ihr Haar gründlich, verteilen Sie das Shampoo gleichmäßig auf Ihrer Kopfhaut. Massieren Sie das Shampoo mit den Fingerspitzen in die gesamte Kopfhaut ein. Auch am Haaransatz und am Nacken. Dann ausspülen und wiederholen. Konzentrieren Sie sich auf die Kopfhaut. Verwenden Sie den Schaum, um vorsichtig zu den Haarspitzen zu gelangen. Tragen Sie Conditioner auf die Spitzen auf, vermeiden Sie die Wurzeln. Lassen Sie es ein oder zwei Minuten einwirken und spülen Sie es mit kaltem Wasser ab, wenn es Ihnen nicht zu eisig ist."