Nächster Raser von Polizei aus dem Verkehr gezogen

Nachdem die Polizei am Samstag und am Sonntag schon zwei Raser aus dem Verkehr gezogen hatte, wurde am Montagmorgen ein weiter Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Ein 55-jähriger slowenischer Staatsbürger war mit seinem Pkw auf der St. Pauler Landesstraße unterwegs, als er in der Gemeinde Lavamünd in eine Geschwindigkeitsmessung geriet. „Er überschritt die Geschwindigkeit um 51 km/h, in einer 70 km/h-Beschränkung“, teilt die Polizei mit.