Die Vielfalt der Kärntner Volkskultur gefeiert

Die Vielfalt des Landes spiegelt sich in der Vielfalt der Volkskultur wider. Und das können wir an so einem strahlenden Tag feiern! Ein Erlebnis!“, freute sich Heimo Schinnerl am Sonntag im Freilichtmuseum in Maria Saal. Der Obmann der Arbeitsgemeinschaft Volkskultur, in welcher 21 Dachverbände aktiv sind, hat mit seinem Team und mit der Landeskulturabteilung 14 unter Igor Pucker ein buntes Fest organisiert.