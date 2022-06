Die Krisen hängen zusammen

In Frankreich jagt derzeit ein Temperaturrekord den nächsten. Die Trockenheit nimmt zu, in einem Drittel muss Wasser bereits rationiert werden, noch vor Beginn der Hitzeperiode. Gleichzeitig explodieren die Energiepreise und bedrohen Zehntausende Menschen existenziell. Dem nicht genug, steigen auch die Infektionszahlen wieder an. Pandemie, Energiekrise, Teuerung, Klimakatastrophe, noch bevor die akute Krise gelöst ist, folgt bereits die nächste.