Auch Klagenfurt hat bei Burgstaller angeklopft!

Lukas Gugganig steht am Notizzettel

Offizielle Angebote hat Klagenfurt keine am Tisch. „Wir haben mit unseren Spielern gewisse Ablösesummen bis 30. Juni fixiert. Danach erhöhen sich diese“, so Imhof. Geht einer der Stamm-Verteidiger, ist der ablösefreie Lukas Gugganig (zuletzt Osnabrück) Thema!