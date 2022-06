Nächster Rekord! Ex-Fußballerin nicht zu bremsen

Julia Mayer, die Ex-Fußballerin, ist in der Leichtathletik weiter nicht zu bremsen! In Karlovac (Kroatien) verbesserte die 29-Jährige im 10-Kilometer-Straßenlauf ihren am 11. September 2021 in Wien erzielten österreichischen Rekord um fünf Sekunden auf 32:49 Minuten. Damit wurde sie bei diesem gut besetzten Rennen hinter zwei Afrikanerinnen als Dritte beste Europäerin.