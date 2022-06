Das Haydn Konservatorium und sein neues Campus

Dominik Orieschnig, Sprecher der Diözese, blickt der Ausweitung der Kooperation mit Freude entgegen. „Dass die Musik Haydns auch für die Kirche immense Bedeutung hatte und hat, liegt auf der Hand.“ Umso mehr begrüße es Bischof Zsifkovics, wenn der Dialog zwischen beiden Bereichen noch intensiver werde. „Hier am Oberberg ist in den letzten Jahren still und leise ein Campus entstanden.“