Alles zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft

Bereits in weniger als einem Montag startet für die ÖFB-Damen die Europameisterschaft 2022. Im Eröffnungsspiel stehen die Ladies Gastgeber England gegenüber - das Old Trafford ist bereits ausverkauft. Anfang Juni hat man sich zur ersten Vorbereitungswoche in Bad Tatzmannsdorf eingefunden, um an der Athletik und Fitness zu arbeiten. Teamchefin Irene Fuhrmann sowie die Spielerinnen Sarah Zadrazil, Stefanie Enzinger und Lisa Makas geben Einblicke in die Trainingseinheiten und Erwartungen bei der Endrunde.